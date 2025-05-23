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Dünya
AA 23.05.2025 11:13

Yapay zeka astronotlara zaman kazandırabilir

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ve Arap dünyasının ilk kadın astronotu Nora Al Matrooshi, yapay zekanın uzaydaki çalışmalar açısından çok faydalı olabileceğini belirterek, "Özellikle astronotlara uzaydaki yaşam destek sistemlerini izlemek zorunda kalmak yerine deneyler yapmak için daha fazla zaman sağlayabilir." dedi.

Yapay zeka astronotlara zaman kazandırabilir

BAE Astronot Programı'nın ikincisi kapsamında 4 bin kişi arasından seçilen 2 astronottan biri olan Matrooshi, geçen yıl NASA'nın ilgili eğitim programından mezun oldu. Matrooshi, BAE'nin uzay görevine hazır astronotları arasında yer alıyor.

Matrooshi, Almanya'nın başkenti Berlin'de 1400'den fazla büyük teknoloji firmasının katılımıyla gerçekleştirilen teknoloji fuarı GITEX Europe 2025'te AA muhabirine konuştu.

Matrooshi, astronotluk eğitiminin zor olduğuna işaret ederek, erkek ya da kadın olmanın bu açıdan bir önem taşımadığını söyledi.

Uzayda yer çekimi olmadığını belirten Matrooshi, "Bu nedenle çok ağır bir şeyi kaldırabilmem veya kaldıramamam önemli değil. Astronot olmak daha çok kişinin karakterine odaklanıyor." dedi.

"Astronotların biyolojik bileşenlerini değiştirebilecek unsurların analiz edilmesinde faydalı olabilir"

Matrooshi, astronot adayının bu eğitimi tamamlayabilecek zihinsel kapasiteye sahip olmasının önemine değinerek, kısa sürede çok sayıda karmaşık şeyi öğrenebilmesi ve çok sayıda veriyi analiz edebilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın uzaydaki çalışmalar açısından çok faydalı olabileceğini belirten Matrooshi, özellikle astronotlara uzaydaki yaşam destek sistemlerini izlemek zorunda kalmak yerine deneyler yapmak için daha fazla zaman sağlayabileceğini dile getirdi.

Matrooshi, yaşam destek sistemlerinin entegrasyonunun çok karmaşık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Astronotların uzayda bilim ve deneyler yaparken güvende olmalarını sağlamak çok önemlidir. Yaşam destek sistemlerini izlemek ve birbirine entegre etmek için yapay zekanın kullanılmasının, astronotların biyolojik bileşenlerini değiştirebilecek tüm unsurların analiz edilmesinde çok faydalı olabileceğini düşünüyorum."

ETİKETLER
Yapay Zeka Uzay Birleşik Arap Emirlikleri Astronot
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