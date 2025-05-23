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Dünya
AA 23.05.2025 10:47

Katil İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 75 noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 75 noktayı da havadan bombaladı.

Katil İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 75 noktaya hava saldırısı düzenledi

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırıları şiddetlenerek artıyor.

İşgali kalıcı hale getirmek için 18 Mayıs'ta kara saldırılarını genişleten İsrail ordusu, havadan da Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de son bir haftada 161 binden fazla Filistinli yerinden olurken, İsrail ordusunun "tahliye emirleri" nedeniyle Gazzeliler zorla göç etmek zorunda kalıyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze'de 75 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda Filistinli gruplara ait "hedeflerin" vurulduğu iddia edildi.

Öte yandan Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında sivillere ait evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 107 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 762'ye, yaralıların sayısının da 122 bin 197'ye yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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