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Dünya
CNN International 23.05.2025 07:03

Alman turist, antik Roma eserini e-scooter ile kaçırdı, İtalyan polisi kovaladı

İtalya’nın başkenti Roma’da, 24 yaşındaki Alman bir turist, kiralık elektrikli scooter’ı ile antik bir Roma eserini taşırken polis tarafından yakalandı. Olay, çarşamba akşamı, ABD Büyükelçiliği yakınındaki tarihi Via Veneto caddesinde yaşandı.

Alman turist, antik Roma eserini e-scooter ile kaçırdı, İtalyan polisi kovaladı

Roma polisi, genç turistin scooter’ın ayak kısmında yaklaşık 30 kilogramlık mermer bir sütun kaidesi taşıdığını fark edince takibe başladı. Kısa süre sonra durdurulan turist, eseri bir “hatıra” olarak aldığını söyledi. Eseri kimin verdiği ya da satın alınıp alınmadığı ise belirsiz.

Eser ‘tarihi öneme sahip’

Roma Arkeoloji Müdürlüğü, söz konusu mermer parçanın tarihi öneme sahip bir Roma eseri olduğunu duyurdu. Eserin tam olarak nereden alındığını belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Şu an için turist hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Ancak “çalıntı kültürel varlık bulundurmak” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

İtalya’nın sabrı tükeniyor

İtalyan yetkililer, son yıllarda turistlerin uygunsuz davranışlarının giderek artmasından endişeli.

Daha önce bazı turistler, İspanyol Merdivenleri’nden scooter ve Maserati araçla inmiş, Pompeii antik kentinde motosiklet kullanmış ya da Kolezyum’un duvarlarına isimlerini kazımıştı.

Şubat ayında Yeni Zelandalı bir turist Trevi Çeşmesi’ne atladığı için para cezası almış; bu ayın başında ise bir Amerikalı turist, Roma Kolezyumu çevresindeki çiti aşmaya çalışırken bir sivri demire saplanarak acil ameliyata alınmıştı.

Yetkililer, Roma'nın tarihi dokusuna zarar veren bu tür eylemlere karşı daha sıkı denetim mesajı veriyor.

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