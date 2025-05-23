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Dünya
BBC 23.05.2025 06:49

Sabah gözünü açtı, bahçesinde dev konteyner gemisi buldu

Norveç'in Trondheim kenti yakınlarındaki Byneset bölgesinde yaşayan Johan Helberg, Perşembe sabahı saat 05.00 sularında gözlerini açtığında karşısında dev bir konteyner gemisi buldu. Kıyıya oturan 135 metrelik yük gemisi, Helberg’in evinin sadece birkaç metre uzağında durdu.

Sabah gözünü açtı, bahçesinde dev konteyner gemisi buldu

Helberg, olaydan komşusunun panik halinde kapısını çalmasıyla haberdar oldu. O anları Norveçli TV2 kanalına anlatan Helberg, “Günün o saatinde kapıyı açmak istemem ama kapı çalınca pencereye yöneldim. Büyük bir gemi gördüm. Üst kısmını görebilmek için boynumu bükmek zorunda kaldım. Gerçeküstü bir manzaraydı” dedi.

"Evinin önünde bir dağ gibi yükseliyordu"

Komşusu Jostein Jorgensen ise geminin tam sürat sahile yaklaşırken çıkardığı sesle uyandığını ve hızla Helberg’in evine koştuğunu söyledi.

“Helberg’in çoktan dışarıda olduğunu düşündüm ama evde hayat belirtisi yoktu. Kapı ziline defalarca bastım, yanıt alamadım. Sonunda telefonla arayınca ulaşabildim” diye konuştu.

Mürettebat sağ, kaza soruşturuluyor

Kıbrıs bayraklı NCL Salten adlı yük gemisinin, olay sırasında güneybatı yönünde Trondheim Fiyordu üzerinden Orkanger’e doğru ilerlediği belirtildi. Gemide 16 mürettebat bulunuyordu ve olayda yaralanan olmadı.

Kaza nedeni henüz bilinmiyor; Norveç polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Johan Helberg, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle özetledi: “Çok iri yapılı bir komşu ama yakında gider.”

Medya raporlarına göre aynı gemi 2023 yılında da karaya oturmuş, ancak o zaman kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.

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