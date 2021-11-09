Antik kayaların yeni bir analizine göre, Dünya'nın ilk kıtaları, düşünüldüğünden 700 milyon yıl önce okyanustan çıktı.

Doğu Hindistan'daki kaya tortuları üzerinde çalışan araştırmacılar, keşfin, Dünya tarihinin bu döneminde atmosferdeki oksijen artışını ve buzulların oluşumunu açıklayabileceğine inanıyor.

Kalküta şehri yakınlarındaki Singhbhum'dan alınan tortuların analizi, "kratonlar" olarak bilinen ilk kararlı kıtaların 3,2 ila 3,3 milyar yıl önce deniz seviyesinin üzerinde ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor.

Çalışmaya öncülük eden, Monash Üniversitesi araştırmacısı Dr. Priyadarshi Chowdhury, Singhbhum kratonunun zamanla bir lav yığınından oluşmuş olabileceğini, böylece yaklaşık 50 kilometre derinliğindeki kabuğun "çok kalınlaştığını ve suyun üzerinde yüzdüğünü" söyledi.