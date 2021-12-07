Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Sana'daki balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) üretimi yapılan mevziler ve şehrin eteklerindeki mağaralar yok edildi." ifadelerine yer verildi.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı ancak Husilere ait El-Mesira televizyonunun Twitter hesabında yer alan haberde, (koalisyon güçlerine ait) uçakların Sana'ya 6 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Sanhan ilçesine, Es-Sevra bölgesindeki Yemen Uydu Kanalı binası civarına ve Sittin Caddesi'ndeki bir araç bakım atölyesine 6 hava saldırısı düzenlendiği aktarılan haberde, saldırılar nedeniyle ev ve araçların zarar gördüğü öne sürüldü.

Koalisyon güçleri, son zamanlarda Sana'da Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.