Açık 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2025 09:23

Arabulucular, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletti

Arabulucular, Katar'ın başkenti Doha'da süren Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletti.

Arabulucular, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletti

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, müzakere ekibinin Hamas'ın cevabını arabuluculardan teslim aldığı aktarıldı.

İsrail tarafı, teslim alınan yanıtın değerlendirildiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Tarafların, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze’deki 10 sağ ve 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ile kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin olarak Doha’da görüşmeleri sürerken, anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeperindeki işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Hamas
Sıradaki Haber
Rusya'da kaybolan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Karabük'teki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı
10:47
Brezilya, Güney Afrika'nın UAD'de İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olacak
10:49
Sakarya'daki orman yangınıyla mücadele 4 gündür sürüyor
10:53
KAAN’ın kara kutusu hazır: Yurt dışına da satılacak
10:37
Turizm merkezi Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak
10:27
Altının gramı 4 bin 393 liradan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ