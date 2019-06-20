Apple, Trump yönetimince Çin'e başlatılan gümrük vergisi artışlarının iPhone’lar, iPad'ler ve Mac’ler de dahil olmak üzere Çin’den gelen mallar üzerinden yapılan ticareti olumsuz yönde etkilediğini açıkladı.

Tarife savaşı nedeniyle şirketin ABD ekonomisine katkısının olumsuz etkileneceği söylendi.

Açıklamada, "Çin'den 300 milyar dolarlıklık ürüne uygulanacak yüzde 25'lik bir başka tarife kararı alınmamalıdır." denildi.

Apple, daha fazla tarife planından vazgeçmesi için Trump yönetimine baskı yapan en son ABD firmaları arasında.

ABD-Çin ilişkileri

İki ülke arasındaki ilişkiler, geçen yıl mart ayında Trump yönetiminin Çin'e yönelik ilave gümrük tarifeleri uygulamasıyla gerilmeye başlamıştı.

8 Mayıs'ta 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulanan ilave vergi yüzde 25'e çıkarılmış, Çin de buna karşılık ABD ürünlerine çeşitli oranlarda vergi artırımı yapmıştı.

Son olarak dijital alana sıçrayan gerginlik, ABD'nin Çinli telekomünikasyon devi Huawei'e uluslararası çapta yaptırım uygulatmasıyla iki ülke arasındaki mesafenin iyice açılmasına sebep olmuştu.

Kaynak: Reuters