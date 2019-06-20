Macaristan'ın Szeged kentinde görülen davada mahkeme, suç örgütü liderinin 100 bin avro için 71 sığınmacının ölümüne göz yumduğu ortaya çıkan "ölüm kamyoneti" davasında 14 sanık hakkında kararını açıkladı.

Örgütün 4 üyesine verilen 25'şer yıllık hapis cezası müebbete çevrildi.

Mahkeme, üçü Bulgar biri Afgan vatandaşı dört sanığı, 14 yaşını doldurmamış birden çok kişiyi eziyet çektirerek öldürmekten ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlu buldu.

Müebbet hapis cezası verilen dört sanık arasından sadece birisinin 30 yıllık hapis cezasından sonra serbest bırakılabileceği açıklanan kararda, diğer 10 sanık ise 4 ila 8'er yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Olayın geçmişi

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonette 71 sığınmacının cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti.

Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık, olaya ilişkin 14 kişi hakkında "ölüme sebebiyet vermek ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak" suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun 15 metrekareden daha küçük bir alanda, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen kamyonete bindirildiği ifade edilmişti.

Ayrıca sığınmacıları Avusturya'ya taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin örgüt liderinden aldığı talimat üzerine sığınmacılara yardımcı olmadığı vurgulanmıştı.

Savcı Gabor Schmidt, geçen yıl 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, 71 sığınmacının hayatını kaybettiği kamyonetin insan taşımaya uygun olmadığının sanıklarca da bilindiğine dikkati çekmiş, kamyonete tıkılan sığı nmacıların hava almak için bağırdığını, kamyonet sürücüsünün suç örgütü liderine sığınmacıların durumunu telefonda bildirmesine rağmen örgüt liderinin, ''Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin avro kaybederim.'' dediğini belirtmişti.

Geçen yıl haziranda açıklanan kararda, suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanık 25'şer yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl kamu görevinden ve ömür boyu Macaristan'a girişten men edilmiş ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar forinti (yaklaşık 320 bin avro) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.

Szeged Başsavcılık Sözcüsü György Lörinczy, ocak ayında yaptığı açıklamada, savcılığın, 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, çeşitli cezalara çarptırılan sanıkların cezalarının artırılması için karara itiraz ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA