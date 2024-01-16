Hafif Yağmurlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 16.01.2024 18:31

ANKA-3 Almanları şaşırttı: Türkiye insansız hava araçlarına güveniyor

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı ANKA-3, Almanları şaşırttı. Frankfurter Allgemeine gazetesi, Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye’nin yerli insansız hava aracı gücüne dönüştüğünü yazdı.

ANKA-3 Almanları şaşırttı: Türkiye insansız hava araçlarına güveniyor

İlk uçuşunu 2 hafta önce yapan Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3, Almanları şaşırttı.

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, “Türkiye insansız hava araçlarına güveniyor” başlığıyla çarpıcı bir analiz haber yayımladı.

Gazete, "Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye’nin insansız hava aracı gücüne dönüştüğünü" yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ANKA-3 paylaşımına dikkat çekilen haberde, Türkiye’ye karşı uygulanan yasakların işe yaramadığı vurgulandı.

ANKA’nın haberleşmesinde başroldeydi: NATO’dan teklif aldı
ANKA’nın haberleşmesinde başroldeydi: NATO’dan teklif aldı

Erdoğan’ın girişimleri sonucunda Türkiye’nin silah ihracatının geçen yıl yüzde 27 arttığı belirtildi.

Alman gazete, Türkiye’nin yerli ve milli silahlarının, “Türkiye yüzyılında” ülkenin bağımsızlığını, sağlam dış politikasını ve yüksek teknolojisini simgelediğini belirtti.

Türk dronlarının, dünyaya Amerikan emsallerine karşı alternatif sunduğunun da altını çizdi.

Bayraktar TB2’nin de rekabetçi ve fiyatının çok uygun olduğuna vurgu yaptı.

Türk silahlarının 26 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çekti.

ETİKETLER
Almanya Savunma Sanayii SİHA
Sıradaki Haber
Ürdün: İsrail yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
BM Filistin Raportörü: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:25
Ürdün: İsrail yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelliyor
18:21
BM: Gazze'de 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya
18:08
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum: Göreve gelir gelmez bu iletişimsizliği ortadan kaldıracağız
17:52
Bursa'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye ve Irak'a 24 füze ateşlendiğini duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye ve Irak'a 24 füze ateşlendiğini duyurdu
FOTO FOKUS
Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ