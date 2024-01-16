ANKA-3 Almanları şaşırttı: Türkiye insansız hava araçlarına güveniyor

İlk uçuşunu 2 hafta önce yapan Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3, Almanları şaşırttı.

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, “Türkiye insansız hava araçlarına güveniyor” başlığıyla çarpıcı bir analiz haber yayımladı.

Gazete, "Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye’nin insansız hava aracı gücüne dönüştüğünü" yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ANKA-3 paylaşımına dikkat çekilen haberde, Türkiye’ye karşı uygulanan yasakların işe yaramadığı vurgulandı.

Erdoğan’ın girişimleri sonucunda Türkiye’nin silah ihracatının geçen yıl yüzde 27 arttığı belirtildi.

Alman gazete, Türkiye’nin yerli ve milli silahlarının, “Türkiye yüzyılında” ülkenin bağımsızlığını, sağlam dış politikasını ve yüksek teknolojisini simgelediğini belirtti.

Türk dronlarının, dünyaya Amerikan emsallerine karşı alternatif sunduğunun da altını çizdi.

Bayraktar TB2’nin de rekabetçi ve fiyatının çok uygun olduğuna vurgu yaptı.

Türk silahlarının 26 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çekti.