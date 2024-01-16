Filistin Yönetimi: Yönetimde dış ajandalara göre reform söz konu değil

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Filistin yönetiminde reform yapılmasını istediği yönünde çıkan haberleri değerlendirdi.

"Gerekli herhangi bir değişiklik ya da reform, Filistin ajandasına göre olacaktır, dış ajandalara göre değil." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, "bağımsız ulusal karara veya Filistin Kurtuluş Örgütüne zarar vermeye devam eden girişimlerin geçmişte olduğu gibi şimdi de başarısız olacağını" belirtti.

"Gerçekten ihtiyaç duyulan şeyin, Washington'un Filistin halkına yönelik politikalarında reform yapması ve İsrail'in Gazze Şeridi ile Kudüs dahil Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını desteklemeyi bırakması" olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, "Kudüs'ün de içinde bulunduğu Batı Şeria ile Gazze Şeridi, FKÖ'nün sorumluluklarının ayrılmaz bir parçasıdır; BM Sözleşmesi uyarınca adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmayı sağlayacak kırmızı çizgilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Redeyne basında çıkan haberlerin kaynağı hakkında bilgi vermedi ancak İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'li yetkililer, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni birleştirmeye ve yönetmeye yönelik bir yol olarak Filistin Yönetiminin reforme edilmesinden ve yeniden canlandırılmasından söz ediyor.

Filistin Yönetimi ise "Gazze Şeridi'nin yönetiminin Filistinlilerin özel meselesi" olduğunu vurguluyor.