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Dünya
AA 16.01.2024 16:08

Fransa'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti

Fransa'nın Avignon kentinde bir araya gelen çiftçiler, hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki gösterdi.

Fransa'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti
[AFP (Arşiv)]

France Bleu'nün haberine göre, Avignon'da sendikaların öncülüğünde bir araya gelen 300'e yakın çiftçi, traktörleriyle bölge valiliğine doğru hareket etti.

Üretim maliyetlerinin artışı ve destek ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kar elde edemediklerini dile getiren çiftçiler, bu durumu protesto etmek için mahsullerini valilik binasının önüne döktü.

Öte yandan çiftçiler, tarım atıklarını yakarak, hükümetin sektöre ilişkin politikalarına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor.

Polonya'da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır eylem yapıyor.

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