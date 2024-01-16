Hafif Yağmurlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.01.2024 14:45

Norveç, dört ülkeden evlat edinme sürecini askıya aldı

Norveç, "yasa dışı evlat edinme" iddialarının soruşturulduğunu belirterek, bu süreçte Filipinler, Tayland, Tayvan ve Güney Kore'den evlat edinme işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Norveç, dört ülkeden evlat edinme sürecini askıya aldı

Norveç Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Direktörlüğünce VG gazetesine yapılan açıklamada, yasa dışı evlat edinme iddialarıyla açılmış davalar bulunduğu ve bunların ciddiyetle soruşturulduğu bildirildi.

Bu süreçte Filipinler, Tayland, Tayvan ve Güney Kore'den evlat edinme işlemlerinin askıya alındığına işaret edilen açıklamada, şu anda evlat edinme sürecini başlatan ailelerin de işlemlerinin tamamlanması için soruşturmanın bitmesini beklemesi gerektiği aktarıldı.

Norveç'te ulusal verilere göre, en çok evlat edinilen yerlerin başında Güney Kore, Tayvan, Tayland, Filipinler ve Kolombiya geliyor.

Norveç Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Direktörü Hege Nilssen, bu ay başında yaptığı açıklamada, bazı çocukların sahte doğum belgeleriyle ailelere satıldığı iddialarına işaret etmiş ve ülkenin evlat edinme sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ETİKETLER
Norveç
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
Bakan Fidan konuşuyor
15:37
Almanların çoğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor
15:47
Bakan Güler: Üs bölgelerinde güvenlik tedbirleri artırılıyor
15:26
Gazze'nin kuzeyinde çatışmalar yeniden başladı
15:20
Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
15:15
Konya'da kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı
Depremler, dağlarda bulunan dev kayaların parçalanmasına neden oldu
Depremler, dağlarda bulunan dev kayaların parçalanmasına neden oldu
FOTO FOKUS
Seçimlerde yapay zeka tehlikesi
Seçimlerde yapay zeka tehlikesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ