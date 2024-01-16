Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, "Gazze Şeridi'nde 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı." dedi.

Bu hastaların maruz kaldığı tehlikeli sağlık komplikasyonları konusunda uyarıda bulunan Kudra, uluslararası kurumlara "kronik hastalar için acilen ilaç temin edilmesi" çağrısı yaptı.

Kudra ayrıca "ameliyathanelerde kullanılan nitröz gazının tükendiğini ve diğer tıbbi gazlarda da ciddi sıkıntı" olduğunu duyurdu.

Filistinli ve uluslararası sağlık kurumları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün çökeceği konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.