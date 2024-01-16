Hafif Yağmurlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.01.2024 14:39

Rusya: ABD, Asya Pasifik bölgesinde NATO altyapısını güçlendirmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Asya Pasifik bölgesinde NATO altyapısını güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Rusya: ABD, Asya Pasifik bölgesinde NATO altyapısını güçlendirmeye çalışıyor
[Fotograf: AA]

Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Kore Yarımadası ve genel olarak Kuzeydoğu Asya'daki sorunların kapsamlı ve adil şekilde çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

Lavrov, "ABD ve ABD'yi bölgede takip eden ülkelerin, Kuzey Kore'nin güvenliğine tehdit oluşturma siyaseti, olumlu yönde ilerlemeyi engelliyor. Gerginliğin artmasına yol açan her türlü adımdan vazgeçmeye çağırıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Asya Pasifik bölgesindeki duruma da değinen Lavrov, "ABD ve müttefikleri bu bölgede NATO'nun altyapısını güçlendirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin Rusya'yı Ukrayna konusunda desteklediğine dikkati çeken Lavrov, Kuzey Kore ile uluslararası platformlarda koordineli hareket ettiklerini belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe da Rusya ile ilişkilerin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel ilgisi sayesinde geliştiğini ve bu yıl yeni bir seviyeye ulaşacağını umduklarını dile getirdi.

ETİKETLER
Rusya NATO
Sıradaki Haber
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine 15 hava saldırısı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
Bakan Fidan konuşuyor
15:37
Almanların çoğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor
15:45
Bakan Güler: Üs bölgelerinde güvenlik tedbirleri artırılıyor
15:26
Gazze'nin kuzeyinde çatışmalar yeniden başladı
15:20
Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
15:15
Konya'da kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı
Depremler, dağlarda bulunan dev kayaların parçalanmasına neden oldu
Depremler, dağlarda bulunan dev kayaların parçalanmasına neden oldu
FOTO FOKUS
Seçimlerde yapay zeka tehlikesi
Seçimlerde yapay zeka tehlikesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ