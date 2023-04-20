Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.04.2023 00:35

Amerikalıların Biden'a verdiği onay yüzde 39'a geriledi

Reuters/Ipsos ortaklığıyla yapılan ankete göre, geçen hafta 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan ancak henüz resmi duyuruyu yapmaya hazır olmadıklarını söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'a verilen halk desteği yüzde 39'a geriledi.

Amerikalıların Biden'a verdiği onay yüzde 39'a geriledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

14-16 Nisan'da yapılan ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 39'u Biden'ın başkanlık performansını destekliyor.

Böylece Biden'ın politikalarına kamuoyu desteği geçen aya göre 3 puan geriledi.

Bu oran, Biden'ın Ekim 2021'de en yüksek seviyeye ulaştığı onay oranı olan yüzde 44,1'in 5 puan altında olmasıyla dikkati çekti. Başkanlık koltuğuna oturduğundan beri başta Kovid-19 salgını ve yüksek enflasyon rakamları ile mücadele eden Biden'a halk desteği, 2022'nin mayıs ve haziran aylarında ise yüzde 36'lara kadar gerilemişti.

80 yaşındaki Biden'ın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri halkın ekonomiden memnuniyetsizliği olurken, ankete katılanların yüzde 10'u ülkenin en büyük sorunları arasında çevre ve suç oranları olduğunu belirtti.

Diğer yandan kadınların kürtaj hakkına verdiği destek, Biden'ın desteklenme nedenleri arasında yer aldı.

Demokrat Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Biden'ın rakipleri arasında adaylıklarını resmen duyuran ünlü yazar Marianne Williamson ve eski ABD Başkanı Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr yer alıyor.

ETİKETLER
ABD Joe Biden ABD Başkanlık Seçimleri
Sıradaki Haber
Eski Sovyet yönetiminin sürgün ve idam ettiği 208 Özbek aydın aklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:13
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
00:45
AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti
00:25
Karadeniz gazında büyük gün
00:28
Eski Sovyet yönetiminin sürgün ve idam ettiği 208 Özbek aydın aklandı
00:13
Bakan Akar: Son 3 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Kerkük'te teravihe giden 120 çocuğa bisiklet hediyesi
Kerkük'te teravihe giden 120 çocuğa bisiklet hediyesi
FOTO FOKUS
Kızılelma iki uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Kızılelma iki uçuş testini daha başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ