Amazonlar'da "ormansızlaşma" tehdidi
Amazon yağmur ormanları can çekişiyor. Uzmanlara göre Amazonlar artık dünyanın akciğerleri değil. Acil önlem alınmazsa, yağmur ormanlarının savana dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.
Brezilya'da orman yangınlarının sayısı artıyor.
Amazon yağmur ormanlarında haziran ayında rekor sayıda yangın çıktı. Bölgede son 14 yılın en şiddetli yangınları kaydedildi.
"Amazonlar artık dünyanın akciğeri değil"
Bu yılın ilk altı ayında bölgedeki ormansızlaşma, geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 17 arttı.
Uzmanlar, bölgedeki ormansızlaşma nedeniyle Amazon Ormanları'nın artık dünyanın akciğerleri görevi görmediğini belirtirken, yangınların önüne geçilmezse Amazon ormanlarının karbonmonoksit kaynağı haline gelebileceğinin altını çizdi.
"Acil önlem" çağrısı
Bilim insanları Amazon ormanları için acil önlem çağrısı yaptı.
Yağmur ormanlarının savana dönüşeceği ve ekosistemin geri dönüşü olmayan şekilde yok olacağı uyarısında bulundu.