Afganistan'da trafik kazaları can aldı. Meydana gelen iki trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Laghman eyalet valisi sözcüsü Asadullah Dawlatzai, her iki kazanın da Laghman eyaletinde Afganistan'ın başkenti Kabil ile doğu Nangarhar eyaletini birbirine bağlayan ana karayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Dawlatzai, Qarghayi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 12 kişinin öldüğünü ve sekiz kişinin de yaralandığını söyledi.

Aynı bölgede bir minibüsün bir otomobille aynı karayolu üzerinde çarpışması sonucu ise sekiz kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi de yaralandı.

Dawlatzai, ölen ve yaralananlar arasında çocukların da olduğunu söyledi.

Yaralılar tedavi edilmek üzere Laghman ve Nangarhar illerindeki hastanelere nakledildi.