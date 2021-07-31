Twitter'da bir fotoğraf tweetlediğiniz zaman, algoritma fotoğrafın kendince odak noktasını otomatik olarak kırparak tweet ön izlemede gösteriyor. Ancak bu algoritmanın ırkçılığı öne çıkaracak şekilde çalıştığı suçlamalarına neden oluyor.

Twitter'a durumun düzeltilmesi için baskı uygulandı.

Sosyal medya platformu Twitter algoritmanın piyasaya sürülmeden yeteri kadar incelenmemesinin bir hata olduğunu, kullanıcıların belirttiği sorunda doğruluk payı bulunduğunu ve bu durumu düzeltmek için hızlı adımlar atılacağını açıkladı.

Şimdiye kadar konuya çare bulamayan Twitter, çareyi bilgisayar korsanlarına başvurmakta buldu.

Algoritmadaki hatayı tespit edene para ödülü var

Twitter, bilgisayar korsanlarının ve araştırmacıların görüntü kırpma algoritmasındaki önyargıları belirleyebileceklerini umarak bir yarışma düzenliyor.

Kazanan takımlara nakit ödüller dağıtılacak.

Yarışanların, bulgularının bir tanımını ve sorunu göstermek için algoritma aracılığıyla çalıştırılabilecek bir veri kümesi sunması gerekiyor.

Twitter daha sonra ne tür zararlar bulunduğuna, insanları potansiyel olarak ne kadar etkileyebileceğine göre puanlama yapacak.

Kazanan takıma 3 bin 500 dolar ödül verilecek. En yenilikçi ve en genellenebilir bulgular için ayrıca 1.000 dolarlık ödül daha var.

Bu miktar heyecan yaratsa da ödülün biraz daha arttırılması gerektiği yorumları yapılıyor.

Başka hatalar bulana da para ödülleri verilecek

Siteler arası komut dosyası kullanarak başka birisi için resmi retweetleme gibi eylemler gerçekleştirilmesine izin veren bir hata bulunulursa Twitter, 2 bin 940 dolar ödeyecek.

Birinin Twitter hesabını devralmanıza izin veren bir sorunu bulmak size 7 bin 700 dolar kazandıracak.