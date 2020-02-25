Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip koronavirüs ile mücadele sürüyor.

Dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaşan ve 2 bin 700 kişinin ölümüne neden olan virüs, bazı fırsatçıları da harekete geçirdi.

Salgının artmasının ardından Amazon'da koronavirüse karşı koruyucu ya da tedavi edici olduğu iddia edilen yüzlerce ürün listesi yer aldı.

Bir listelerde yer alan ürünlerin Hastalık Kontrol Merkezi’nin “koronavirüse karşı kullanım” kriterlerini karşıladığı iddia edildi.

Ancak söz konusu ürünlerin güvensiz, sahte hatta son kullanma tarihleri geçmiş ürünler olduğu ortaya çıktı.

Geçen hafta koronavirüs hakkında yanlış bilginin yayılmasını önleme stratejilerini tartışmak için Dünya Sağlık Örgütü ile bir araya gelen birkaç teknoloji devinden biri olan Amazon ise, bu tarz ürünlerin yer aldığı tüm listelerin kaldırıldığını duyurdu.

ABD merkezli CNBC ise Amazon'un attığı adıma rağmen sitede hala koronavirüsü “öldürdüğünü” iddia eden temizleyiciler ve dezenfektanlar bulunduğunu ortaya çıkardı.

Amazon, CNBC'nin konuyla ilgili sorularına cevap vermedi.