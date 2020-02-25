Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'dan yeni vaka haberleri geldi.

Hokkaido, Tokyo, Ishikawa ve Kanagawa eyaletlerinde tespit edilen 14 yeni vaka ile ülke genelindeki toplam vaka sayısının 851'e çıktığı açıklandı.

Toplam vaka sayısı artıyor

Japonya'da şimdiye dek tespit edilmiş 851 vakanın 691'ini Diamond Princess adlı geminin yolcuları ve mürettebatı oluşturuyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle kesinleşmiş ölüm sayısı ise 5 olarak biliniyor.

Karantina sona ermişti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Japonya’ya yanaşan Diamond Princess adlı gemide görülmüş, gelişme üzerine gemi 14 gün süreyle karantina altında tutulmuştu.

691 yolcu ve mürettebatında virüse rastlanan gemideki bazı yolcuların test prosedürleri tamamlanmadan gemiyi terk etmelerine izin verildiğinin ortaya çıkması, Japon hükümetini eleştirilerin odağına koymuştu.