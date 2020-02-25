Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bağdat’ta 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinada
[Fotoğraf: Reuters]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta korona virüsü taşıdığı şüphesiyle 2 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.
Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el-Musevi tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat’taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi.
Bağdat’taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde koronavirüs vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı.
Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye koronavirüs teşhisi konulmasıyla Irak’ta ilk kez korona vakası görülmüştü.
Etiketler: Irak Bağdat koronavirüsSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:58
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