Libya'da darbeci Halife Hafter, ülkeyi ele geçirmek için başlattığı saldırılarında savaş suçu işlemekle suçlanıyor.

Kontrolü altında tuttuğu Bingazi kenti, savaş suçlarının yaşandığı önemli merkezlerden birisi. Libyalı avukat Müne Süveyd de Bingazi'de Hafter milislerinin yaptığı bir katliamın tanığı.

Süveyd, Libya'da yaşananların özeti niteliğindeki tanıklığını TRT Haber'e anlattı.

Bingazi'de doğan ve çocukluğu bu kentte geçen Süveyd, Hafter'e bağlı milislerin saldırıları yüzünden ailesini kaybetti, evini terk etmek zorunda kaldı.

"Abim ve babam işkence ile öldürüldü"

Süveyd kentteki durumu, Hafter'in kenti nasıl kötüye dönüştürdüğünü, "Bingazi çocukluğum, Bingazi acı, keder. Bingazi umut. Vatanımın kucağı. Bingazi'de doğdum, orada büyüdüm, orada okudum, evlendim ve kalbim orada yaralandı. Bingazi Libya’da sevilen anne olarak bilinir. Hafter, 16 Mayıs 2014'te Bingazi'ye geldiğinde her şey tersine döndü. Bingazi cesetler şehrine döndü. Meyve sezbe veren topraklara suçsuz insanların kanı döküldü." sözleriyle açıkladı.

Libyalı avukatın sonrasında yaşadıkları daha da zor. Ailesine işkence edildiğini belirten Süveyd, "Bir insana yapılacak en kötü zulmü yaptılar aileme. Kardeşim ve babam bizi kurtarmak için eve koşarken Hafter'in milisleri tarafından yakalandılar. Sonra işkence edilerek öldürüldüler. Cesetleri çöpe atıldı. Çöp kutusunun tepesinde iki keskin nişancı bekledi, sırf biz cenazelerimizi almayalım diye" ifadelerini kullandı.

"Hafter'in bendeki karşılığı kan ve parçalanmış cesetler"

Müne Süveyd, bu olayın ardından Trablus'a taşındı.

Süveyd ayrılmak zorunda kaldığı memleketi için ise, "Bingazi’den ayrılmak zorunda kaldım. O anki duygularımı anlatamam, çok acıydı. Bingazi benim ikinci annemdi. Her sokağını karış karış bilirim. O benim küçük vatanımdı." dedi.

Libya'daki kentler arasında ortak bir veri tabanı olmadığı için avukat olduğunu ispatlayamıyor ve halen mesleğini yapamıyor.

Hafter denilince akılna gelenler ise Libya'da yaşananları özetliyor.

"Hafter'in bendeki karşılığı kan ve parçalanmış cesetler"

Kamera: Aykut OLGUN