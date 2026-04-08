Dünya
AA 08.04.2026 09:48

Altının onsu "ateşkes" ilanıyla 4 bin 850 doların üzerine çıktı

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesi ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesi duyurmasının ardından yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 4 bin 850 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Altının onsu "ateşkes" ilanıyla 4 bin 850 doların üzerine çıktı

Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen trafiğe açılması şartıyla İran ile iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Bu gelişme, Orta Doğu’daki gerilimin küresel piyasalar üzerindeki baskısını hafifletirken makroekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını desteklemeye devam etti.

Spot piyasada önceki gün yüzde 1,2 yükselen altının ons fiyatı, ateşkes ilanının ardından bugün yüzde 3,1 artışla 4 bin 850 doların üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Gümüş fiyatları da yükseldi

Doların küresel para birimleri karşısındaki zayıflaması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyri destekleyen bir diğer unsur oldu. Asya pay piyasalarında endeksler yüzde 2’yi aşan kazançlar kaydetti. Orta Doğu’da savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden altın, son günlerde ateşkes umutları ve küresel büyümedeki yavaşlama beklentileriyle toparlanma eğilimine girdi.

Altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert artışlar görüldü. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 77 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Bitcoin fiyatı 71 bin doların üzerine çıktı

Kripto para piyasalarında ise doların zayıflamasıyla birlikte karışık bir seyir izleniyor. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,50 artışla 71 bin dolar seviyelerinde dengelendi.

Analiz şirketi CoinMarketCap’in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri 24 saatte yüzde 4,11 artarak 2 trilyon 450 milyar dolara ulaştı.

TSİ 09.00 itibarıyla 71 bin 737 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kazancı yüzde 5 olarak kaydedildi. Piyasa değerine göre ikinci sırada yer alan ethereum ise yüzde 6’dan fazla değer kazanarak 2 bin 230 dolar seviyesine yükseldi.

Meteorolojiden 20 ile sarı alarm: Sağanak ve zirai don uyarısı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
