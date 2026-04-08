Sağanak Yağışlı 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.04.2026 09:41

Guterres, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesten memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in bölgedeki çatışmaya taraf tüm aktörlere uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyma ve ateşkes şartlarına riayet etme çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ateşkesin bölgede kalıcı ve kapsamlı barışın önünü açması açısından önemli olduğu ifade edilen açıklamada, Guterres'in 2 haftalık ateşkesten memnun olduğu bildirildi.

Açıklamada, Guterres'in çatışmaların derhal sona ermesinin sivillerin korunması ve insani acıların hafifletilmesi açısından kritik olduğunun altını çizdiği ve ateşkesin sağlanmasına yönelik Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin yürüttüğü arabuluculuk çabalarından memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi Jean Arnault'nun ise bölgede temaslarını sürdürerek kalıcı barışa yönelik çalışmalara destek verdiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

ETİKETLER
Antonio Guterres ABD İran
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir noktaya saldırı tehdidi yayımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:53
İsrail'in Trump'ın ateşkes kararından son anda haberdar edildiği öne sürüldü
09:57
Mavi Vatan'ın yeni muhafızları için tarih belirlendi
09:49
Altının onsu "ateşkes" ilanıyla 4 bin 850 doların üzerine çıktı
09:41
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir noktaya saldırı tehdidi yayımladı
09:36
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
09:26
Petrol fiyatlarına "barış" freni
Meteorolojiden 20 ile sarı alarm: Sağanak ve zirai don uyarısı
Meteorolojiden 20 ile sarı alarm: Sağanak ve zirai don uyarısı
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ