Hafif Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.05.2026 11:00

Anadolu Otoyolu'nda bayram hareketliliği yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya ve Düzce kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram hareketliliği yaşanıyor

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla, “İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu’nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı arttı.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor.

Otoyoldaki kazalar nedeniyle ulaşımın yönlendirildiği D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Bolu kesimi viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Köroğlu rampası, Dörtdivan mevkisi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkilerinde hareketlilik zaman zaman artarken, ulaşım akıcı seyrinde ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram hareketliliği yaşanıyor

Otoyolun Düzce geçişinde Gümüşova rampaları, Elmacık, Gölyaka, Bataklı Çiftlik, Beyköy, Sinirci, Kaynaşlı, Üçköprü, Sarıçökek, Bolu Dağı geçişi ile 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde araçlar düşük hızda ilerliyor.

Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Hendek-Akyazı bölgesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araç kuyruğu Akyazı kesimine kadar uzanıyor.

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Kocaeli kesiminde bazı bölgelerde kısmi yoğunluk yaşanırken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli geçişlerinde İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

ETİKETLER
Kurban Bayramı Trafik Bolu Sakarya
Sıradaki Haber
Sokakta kurban kesip, atıklarını gömenlere 29 bin 529 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Türk Kızılayın kurban bağışı kampanyası tatil günlerinde de devam ediyor
11:14
Güneydoğu için gök gürültülü sağanak uyarısı
11:12
İhracat rekoru yenilendi: 2 milyar 428 milyon dolar
11:13
İstanbul'daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 23 arttı
11:30
İsrail Eğitim Bakanlığının, hükümeti eleştiren eğitimcileri "susturmak" için gizli birim kurduğu ortaya çıktı
10:56
Sokakta kurban kesip, atıklarını gömenlere 29 bin 529 lira ceza
Bayram tatili başladı, tatilciler yollara akın etti
Bayram tatili başladı, tatilciler yollara akın etti
FOTO FOKUS
Giresun'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Giresun'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ