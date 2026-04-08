Dünya
AA 08.04.2026 09:22

Avrupa gaz fiyatları yüzde 17,5 düşüşle güne başladı

Avrupa gaz fiyatları ABD ve İran arasında ateşkes yapılmasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 düşüşle güne başladı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de mayıs vadeli gaz kontratları, dün megavatsaat başına 53,2 avro seviyesinden kapandı.

Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 09.12 itibarıyla yüzde 17,5 gerileyerek megavatsaat başına 43,9 avroya indi.

Avrupa gaz fiyatlarındaki keskin düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentiler, gaz fiyatlarının gerilemesini sağlarken, Boğaz'ın açılmasına rağmen ticaret akışının kısa sürede normale dönmesi beklenmiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası Körfez ülkelerinden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gaz üretimine ara vermişti. Katar, yıllık 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle, küresel LNG piyasasının önemli oyuncuları ve Avrupa'nın da önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.

Sıradaki Haber
Bahreyn: İran saldırısı sonucu bir tesiste yangın çıktı
SON HABERLER
09:53
İsrail'in Trump'ın ateşkes kararından son anda haberdar edildiği öne sürüldü
09:57
Mavi Vatan'ın yeni muhafızları için tarih belirlendi
09:49
Altının onsu "ateşkes" ilanıyla 4 bin 850 doların üzerine çıktı
09:42
Guterres, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesten memnun
09:41
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir noktaya saldırı tehdidi yayımladı
09:36
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Meteorolojiden 20 ile sarı alarm: Sağanak ve zirai don uyarısı
Meteorolojiden 20 ile sarı alarm: Sağanak ve zirai don uyarısı
