Dünya
AA 08.04.2026 08:36

Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki yoğunluğu düzenlemeye yardımcı olacağız

ABD Başkanı Donald Trump, dünya barışı için "büyük bir gün" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunu düzenlemeye yardımcı olacaklarını ve pek çok olumlu adım atılacağını ifade etti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesin duyurulmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dünya barışı için "büyük bir gün" olduğunu belirten Trump, İran'ın bunun gerçekleşmesini istediğini ve "artık bıktığını" savundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunun düzenlenmesine yardımcı olacağını ve pek çok olumlu adım atılacağını kaydeden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden inşa sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyi yükleyeceğiz ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için orada bulunacağız. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi bu, Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir."

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

ABD Hürmüz Boğazı İran
