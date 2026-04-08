Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 08.04.2026 08:16

Trump, İran'la varılan ateşkesi "tam ve eksiksiz bir zafer" olarak ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan iki haftalık ateşkes anlaşmasını Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir başarı olarak tanımladı.

Trump, İran'la varılan ateşkesi "tam ve eksiksiz bir zafer" olarak ilan etti

AFP haber ajansına verdiği röportajda süreci değerlendiren Trump, varılan mutabakatın "tam ve eksiksiz bir zafer" olduğunu ifade etti.

"Yüzde 100 zafer"

Anlaşmanın duyurulmasının ardından gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Trump, kazanılan başarının kesinliğine vurgu yaptı.

"Tam ve eksiksiz bir zafer. Yüzde 100. Hiç şüphe yok" diyen ABD Başkanı, askeri hedeflerin fazlasıyla karşılandığını belirtti.

Trump, bu sürecin ardından Orta Doğu'da uzun vadeli barışın tesisi için kritik bir aşamaya geçildiğini kaydetti.

Uranyum rezervleri güvence altında

Ateşkesin en kritik maddelerinden biri olan nükleer kapasiteye de değinen Trump, İran'ın uranyum rezervlerinin anlaşma kapsamında "kusursuz bir şekilde güvence altına alınacağını" söyledi.

Bu şartın kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirten Trump, aksi takdirde bir uzlaşmaya varmayacağını ifade etti.

ETİKETLER
Donald Trump İran İsrail
Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinde bir aracı hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:14
Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinde bir aracı hedef aldı
07:47
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
07:08
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
06:59
Netanyahu: İran'la 2 haftalık ateşkesi destekliyoruz ancak bu Lübnan'ı kapsamıyor
06:58
Park halindeki otomobil küle döndü
06:35
Su kanalına düşen inek için seferber oldular
Washington DC'de savaş karşıtı gösteri düzenlendi
Washington DC'de savaş karşıtı gösteri düzenlendi
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ