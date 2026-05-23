Dünya
AA 23.05.2026 06:22

Çin'de kömür madeninde patlama: 82 ölü

Çin'in Şanşi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 82 işçi yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: Arşiv]

Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki kömür madeninde sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama oldu.

247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 82 işçi hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor, can kaybının artacağından endişe ediliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yayımladığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları için seferber olunması ve yaralıların tedavisi için talimat verdi.

Çalışmaların uygun şekilde yürütülmesini isteyen Şi, patlamanın sebebine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve sorumlulardan yasa önünde hesap sorulması çağrısında bulundu.

Ülke genelindeki tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin olaydan ders çıkarmaları ve iş güvenliği tedbirlerini artırmaları gerektiğine dikkati çeken Şi, büyük kazaların önlenmesi için potansiyel risklerin teşhis edilip giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

