Almanya'nın ilk Afrika doğumlu milletvekili ırkçı tacizin ardından adaylıktan çekildi

2013 yılında Bundestag'a giren 62 yaşındaki Karamba Diaby, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek ve genç siyasetçilere yer açmak istediğini söyledi.

Ancak bu duyuru, kendisinin ve parlamento ekibinin aldığı nefret mesajlarını açıklamasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Diaby, ırkçı hakaretlerin ve ölüm tehditlerinin kararının "esas nedenleri olmadığını" söyledi ve tehditlerden korkmayacağını sık sık vurguladı. Ancak bunların bir rol oynadığına yaygın olarak inanılıyor.

Bundestag'ın ilk siyah üyeleriydi

Diaby, röportajlarında parlamentoda ve toplumda giderek artan düşmanca havayı vurgulayarak, bunun sorumlusunun aşırı sağcı popülist AfD'nin 2017'de Bundestag'a girmesi olduğunu söyledi.

Sosyal Demokratlar'dan (SPD) Diaby, Hristiyan Demokratlar'ı sadece bir parlamento dönemi için temsil eden Charles M Huber ile birlikte parlamentoya girdi .

Bundestag'ın ilk siyah üyeleriydiler ve katılımları eşit haklar savunucuları tarafından çığır açıcı ve tarihi olarak kabul edildi.

Kimya alanında doktora derecesi bulunan Diaby, Senegal'de doğdu ve 1985'te o zamanki Doğu Almanya'ya taşındı.

Son yıllarda giderek daha fazla ırkçı tacizle karşı karşıya kaldı. Saksonya Anhalt, Halle'deki seçim bölgesi ofisi kundaklama hedefi oldu ve pencereden kurşunlar atıldı.

Diaby, bazı personellerin, onun için çalışmalarını engellemek için şantaj girişimlerine ve tehditlere maruz kaldığını söyledi.