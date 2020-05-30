Dışişleri Bakanlığına ait "Kriz Reaksiyon Merkezi"nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Dışişleri Bakanlığı olarak Türk meslektaşlara Peru ve Kolombiya'daki yardımseverlikleri ve iş birliği için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sayede 100'den fazla Alman ülkemize gelebildi. Teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, THY'ye ait uçağın, Bogota ve Lima'dan aldığı Alman vatandaşlarını Frankfurt'a getirdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası yetkililerinin de Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini telefonla arayarak teşekkür ettikleri öğrenildi.

Kolombiya ve Peru'dan getirilen 258 Avrupa Birliği vatandaşı içerisinde Fransa, Çekya, Portekiz, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, Bulgaristan, İspanya, İsveç, Norveç, Polonya, İtalya vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.