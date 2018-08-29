Almanya'daki şiddet olaylarında belge sızdırma iddiası

Hafta sonu Almanya Chemnitz’de öldürülen Daniel H.’nin katil zanlısı olduğu düşünülen bir kişi hakkında çıkarılan tutuklama emrinin internette yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını, belgenin internette dolanmaya başlamasının ardından Chemnitz Savcılığı Sözcüsü açıkladı.

Chemnitz’in bağlı olduğu Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı da, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması gerektiğini belirtti.

Tutuklama emrinin fotoğrafı internette yayınlandı

Aşırı sağcılardan oluşan Pro Chemnitz isimli grup, cinayet sonrasında şüpheli olarak tutuklanan 2 kişiden 1'i olduğu öne sürülen kişi hakkındaki tutuklama emrinin fotoğrafını internette yayınladı.

Ardından başka aşırı sağ görüşe sahip grupların internet sitelerinde de belgenin bazı kısımları karartılmış olarak paylaşıldı.

Belgede zanlı ile zanlı hakkında tutuklama emrini veren hakimin adları ve zanlıya atfedilen suçların detayları yer alırken, yaşamını yitiren Daniel H.’nin kaç defa bıçaklandığına dair bilgi de vardı.

Belgenin orijinal tutuklama emri olup olmadığı henüz netlik kazanmadı

Sosyal medya sitesi Facebook, belgeyi kendi platformundan silerken, Pro Chemnitz grubu bu durumu eleştirdi.

İnternetten silinen belgenin Pazartesi günü verilen orijinal tutuklama emri olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

İçişleri Bakanı Seehofer’den tepki

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer “şahsi ve yargının iç işleyişine dair bilgilerin” kamuya açık hale getirilmesinin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Olayı kınadığını söyleyen Seehofer, bu duruma karşı yapılabileceklerin neler olduğuna bakılması gerektiğini vurguladı.

"Bir polis memurunun dışarıya bilgi sızdırması kabul edilemez”

Saksonya Eyalet Başbakan Yardımcısı Martin Dulig olayı "skandal” olarak tanımlarken, “Emniyet teşkilatı bünyesindeki bazı davranışlara bundan sonra tahammül gösterilmeyecek. Bir polis memurunun suç işlediğini bile bile dışarıya bilgi sızdırması kabul edilemez” dedi.

Dulig ayrıca, ırkçılık ve aşırı sağcılık sorununun yıllarca ihmal edildiğini söyledi.

Chemnitz'de neler yaşandı?

Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen festivalde, 35 yaşındaki bir Alman'ın hayatını kaybetmesi sonucu başlayan ırkçı gösteriler, karşıt grupların protestosuyla şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Protesto gösterilerine, şiddet eğilimli aşırı sağcıların da karıştığı iddia edilmişti.

Şiddetli protestoların ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, olayların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Almanya’da sokaklarda nefrete yer yok” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DW