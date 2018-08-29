İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye pazarlık mesajı

İran ve ABD arasındaki nükleer anlaşma ve yaptırım gerginlikleri sürerken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den sert mesajlar geldi. Hamaney şahsi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Tahran’ın, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra, umutlarını Avrupa’ya bağlamaması gerekir" dedi.

Hamaney ayrıca, nükleer anlaşmanın amaç değil araç olduğunu, ulusal menfaatler için nükleer anlaşmadan vazgeçilebileceğini de belirtti.

İran'da yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Hamaney, ekonomik konularla ilgili yetkililerin sorunu çözmek için gece-gündüz çalışması gerektiğini ifade etti.

İran'a yönelik yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını Kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorluyor.

Kaynak: AA, Reuters