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İsrail askerlerinden Filistinli köy sakinlerine müdahale

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ras Karkar Köyü'nde, Yahudi yerleşimcilerin faaliyetlerine karşı çıkan Filistinlilere saldırdı.

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İsrail askerlerinden Filistinli köy sakinlerine müdahale

Ras Karkar Köy Meclisi Başkanı Rabi Ebu Fahide, İsrail ordusunun köy halkından onlarca kişinin tarlalarına gitmesine engel olduğunu, söz konusu tarlalarda Yahudi yerleşimcilerin gayrimeşru yerleşim bölgesi kurmak amacıyla çalışma yürüttüğünü söyledi.

Topraklarının işgal edilmesine karşı çıkan Ras Karkar Köyü sakinleriyle İsrail askerleri arasında arbede yaşandığını aktaran Ebu Fahide, askerlerin köy sakinlerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdığını ifade etti.

Ebu Fahide, İsrail'in gaz bombasından etkilenen onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi yaşadığı ve tedavilerinin olay yerinde yapıldığını belirtti.

Köy Meclisi Başkanı Ebu Fahide, İsrail askerlerinin köyün girişini kapattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ras Karkar, Ramallah, israil, Batı Şeria
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