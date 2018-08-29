Irak'ta 3 DEAŞ'lı teröriste idam cezası

Irak Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Abussettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Enbar Ceza Mahkemesi'nin, güvenlik güçlerine saldırı ve sivilleri öldürme suçlarını kabul eden 3 DEAŞ mensubunu idam cezasına çarptırdığını belirtti.

Bayraktar, tutukluların terörle mücadele yasası gereği idam cezası aldığını, kararın 30 gün içerisinde de Temyiz Mahkemesi'ne götürülebileceğini kaydetti.

8 ayda 29 kişi idam edildi

Dünya genelindeki idam cezalarını yakından takip eden ABD merkezli Cornell Center'in verilerine göre, Irak'ta son 8 ayda genellikle "terör, adam kaçırma ve öldürme" suçlarına karışan 29 kişi idam edildi.

Kaynak: AA