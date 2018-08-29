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Irak'ta intihar saldırısı: 7 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Enbar vilayetinde bir güvenlik kontrol noktasına gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında sivillerin de olduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Irakta intihar saldırısı: 7 kişi hayatını kaybetti

Yüzbaşı Ahmed Duleymi, Irak-Suriye sınırı üzerindeki Kaim ilçesinin güneyinde, Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin ortak kontrol noktasında bomba yüklü araçla intihar eylemi yapıldığını ifade etti.

Aracın patlatılması sonucu olay yerinde 2'si sivil olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirten Duleymi, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Kaim ilçesini, geçen yılın sonunda tekrar kontrol altına almıştı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, Aralık 2017'de DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının tamamen sona erdiğini ilan etmesine rağmen, zaman zaman özellikle sahra veya yerleşim alanlarından uzak bölgelerde güvenlik güçlerine saldırılar düzenleniyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, intihar saldırısı, güvenlik noktası
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