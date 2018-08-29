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Irak'ta intihar saldırısı: 7 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Enbar vilayetinde bir güvenlik kontrol noktasına gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında sivillerin de olduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:08





