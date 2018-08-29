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Terör örgütü YPG/PKK alıkoyduğu DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, Rakka ve Afrin'den sonra Tel Abyad'da da DEAŞ'lı teröristleri anlaşarak serbest bıraktı.

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Terör örgütü YPG/PKK alıkoyduğu DEAŞlıları para karşılığında serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, 40 DEAŞ'lıyla serbest kalmaları için para karşılığında anlaştı.

Serbest kalan DEAŞ'lı teröristlerin nereye gittiği henüz bilinmiyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin hapishanelerindeki DEAŞ'lıları, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı savaşmaları şartıyla serbest bırakmıştı. 

Ülkenin yaklaşık yüzde 28'ini işgal eden eden YPG/PKK, geçen sene Ekim ayında da Rakka kent merkezinde kuşattığı ve sonrasında anlaşmaya vardığı DEAŞ teröristlerini şehirden tahliye etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, PKK, DEAŞ
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