Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

Sovyetler Birliği döneminde 1981'de yapılan "Zapad-81" tatbikatından bu yana Rusya'nın en yüksek katılımlı askeri tatbikatının yapılacağına dikkat çeken Şoygu, tatbikata yaklaşık 300 bin asker ve binden fazla askeri aracın katılacağını ifade etti.

Şoygu, ülkenin doğu ve merkez askeri bölgelerinde yapılacak tatbikatta, Kuzey Filosu, Pasifik Filosu ve bütün hava kuvvetleri unsurlarının da yer alacağını aktardı.

Rusya'nın doğusu ve Sibirya'da 11-15 Eylül'de yapılacak tatbikatın bir etabına Çin ve Moğolistan da askeri unsurlarıyla katılacak.

NATO, Zapad-2017'ye tepkiliydi

Rusya'nın geçen yıl "Zapad (Batı) -2017" adı altında Belarus ile düzenlediği askeri tatbikat, Avrupa sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleşmiş, resmi olarak 12 bin 700 askerin katılımıyla yapılmıştı.

NATO ise kendisinin doğu sınırlarında gerçekleştirilen tatbikata tepki göstermiş, tatbikata katılan asker sayısının açıklanandan daha fazla olduğunu savunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın özellikle tatbikat sırasında yeterince şeffaf davranmamasını eleştirmiş, NATO'nun yeni bir Soğuk Savaş istemediğini ifade etmişti.

Tatbikata Polonya, Litvanya ve Ukrayna da tepki göstermişti.

Zapad-81 tatbikatı

Sovyetler Birliği döneminde gerçekleştirilen Zapad-81 tatbikatı, 100 binden fazla askerin katılımıyla yapılmıştı.

4 -12 Eylül arasında 1981'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) askeri birlikleri ve filolarıyla Ukrayna, Belarus, Baltık ülkeleri ve Baltık denizinde düzenlenen tatbikat, Sovyet tarihinin en büyük operasyonel ve stratejik askeri tatbikatlarından biri olarak biliniyor.

Söz konusu tatbikatta, Sovyet ordusunda ilk defa otomatik kontrol sistemleri ve güdümlü füzeler denenmişti.

Kaynak: AA