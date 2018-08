FETÖ'nün Afrika'daki eski üssü Türklerin buluşma noktası oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hizmet bahanesiyle girdiği Afrika'da en çok okulunun bulunduğu ülkelerden Nijer'deki 44 bin metrekare alan üzerine kurulu 5 okul ve 3 yurt, bir süre önce Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi. Bu okullar ve yurtlar, artık eğitim için hizmet üretiyor.

Özellikle okullarla aynı kampüste bulunan vakfın sosyal mekanları, yılın farklı dönemlerinde çeşitli yardım faaliyetleri için ülkeye gelen gönüllülerin rahatça buluşup fikir alışverişinde bulunabildiği bir adres haline geldi.

Türkiye'deki lezzetleri Afrika'daki lokantalarda bulamayan gönüllüler, vakfın yemekhanesinde Türk aşçılarca yapılan lezzetlere erişebilme imkanı elde ediyor. Konuklar, vakfın mescidinde ibadet edip açık alanlarında geziyor.

TMV, Kurban Bayramı boyunca ülke genelinde yardım hizmetinde bulunan yaklaşık 200 kişiye de ev sahipliği yaptı.

"Kapımız her zaman açık"

TMV Nijer Direktörü Celal Düzcan, ülkede 20 aydır faaliyet gösterdiklerini söyledi.

FETÖ'den devralınan okulların yanı sıra vakfın 2 okul daha açtığını belirten Düzcan, Nijer'de yaklaşık bin öğrenciye eğitim verdiklerini ifade etti.

Düzcan, Türkiye'den ziyaretçileri vakıfta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını anlatarak, yardım gönüllerinin yemek ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığını dile getirdi.

Vakfın Nijer'de çatı kuruluş rolü üstlendiğini aktaran Düzcan, şöyle devam etti:

"Bu yıl Kurban Bayramı boyunca 10 sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yaptık. Özellikle bayramda yabancılık çekmesini istemediğimiz vatandaşlarımızın yanında olduk. Türkiye Diyanet Vakfı, İHH, Deniz Feneri Derneği ve Hasene Vakfının da aralarında olduğu birçok büyük kuruluşu bir arada ağırladık. Türkiye'den birçok dernek buraya yardım faaliyeti için geliyor. Biz de gelen sivil toplum kuruluşlarına ev sahipliği yapmaktayız. Vakfımız Türkiye'den yardım için gelen tüm sivil toplum kuruluşlarını her zaman kucaklıyor. Bu hizmeti vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman her vatandaşımıza kapımız açık. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü bu vesileyle hem yerel halk hem de yardım gönüllüsü olarak buralara gelen vatandaşlarımıza hissettirmiş oluyoruz."

"İkinci adresimiz gibi oldu"

Yardım gönüllüsü olarak Nijer'e gelen Mehmet Kanık da, vakfın ülkede gerçekleştirdiği faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye sıcaklığını vakıfta bulduğuna işaret eden Kanık, "Burası Nijer'deki evimiz, ikinci adresimiz gibi oldu. Geliyoruz yemeğimizi yiyoruz, diğer sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Burada aynı amaç için gelen Müslüman kardeşlerimizle buluşmak ayrıca huzur veriyor. Böylesi faaliyetin burada gerçekleştirilmesine vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi.

Turan Şahin ise, diğer yardım kuruluşlarıyla tanışmalarının ülkedeki yardımların daha çok ihtiyacı bulunan bölgelere ulaştırılması için de imkan sağladığını vurguladı.

"TMV, çatı rolü üstlenerek sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor"

Vakıf aracılığıyla aynı inançla bölgeye gelen Türk kardeşleriyle buluştuklarına dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Vakfın daveti üzerine buraya geliyoruz. Devletimizin burada böyle etkili olması bizi hakikaten çok mutlu etti. Çok yerinde bir çalışma yapılıyor. TMV, bir çatı rolü üstlenerek sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Tanışma, kaynaşma imkanımız oluyor çünkü her kuruluş farklı bölgelerde çalışma yürütüp, farklı yerlerde kalıyor. Burası bizim için birleşme noktası oldu. Bu manada gerçekten çok hoşnut olduk."

