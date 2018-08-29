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Japonya'da havalandırma arızası 5 hastanın ölümüne sebep oldu

Japonya'nın orta kesimlerindeki bir yaşlı bakımı hastanesinde havalandırma sisteminin bozulması nedeniyle 80 yaşlarındaki 5 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

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Japonyada havalandırma arızası 5 hastanın ölümüne sebep oldu

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Gifu bölgesindeki Y&M Fujikake Daiiçi Hastanesi'nde 20 Ağustos'ta merkezi havalandırma sisteminin bozulmasının ardından, hastalardan 5'i vücut ısısının artmasına bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaşlı bakımı alanında uzmanlaşmış özel hastanenin 3. ve 4. katlarındaki odaların havalandırma sisteminde yaşanan arıza sonrası, bir grup hastanın 2. kattaki havalandırmalı odalara nakledildiği, kalanların odalarına ise geçici olarak vantilatörler yerleştirildiği belirtildi.

Ancak yaz sıcaklarında soğutmanın yetersiz kalması nedeniyle tümü 80'li yaşlarda 5 hasta hayatını kaybetti.

Hastaların kalp ve organ ile kronik solunum yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi.

Polis ihmal şüphesiyle soruşturma başattı

Polis, hastane yetkilileri ve görevlileri hakkında ihmal şüphesiyle soruşturma başlattı.

Japonya bu yaz, tarihinin en tehlikeli sıcak hava dalgalarından birini yaşıyor.

Temmuz ayında ülkede 133 kişi sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, geçen hafta ülkede 5 bin 890 kişinin sıcak çarpması ve sıcak bitkinliği nedeniyle hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: yaşlı bakımı hastanesi, Japonya, havalandırma arızası
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