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Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı

Almanya’nın Hernes şehrinde yaşayan ve defalarca ırkçı saldırılara maruz kalan Yiğit ailesi, yanarak can vermekten kıl payı kurtuldu.

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3 yıl önce Almanya'nın Hernes şehrindeki evlerine taşınan Yiğit ailesi, aradan geçen 1 yılın ardından ırkçıların hedefi olmaya başladı. Aile, 2 yıldır evlerinde birçok ırkçı saldırıya maruz kaldı.

İslam düşmanı sözlü tacizler olarak başlayan saldırılar, giderek şiddetini artırdı. Irkçı bir saldırgan, Türk ailenin evininin önündeki aracı yaktı. Aile yanarak can vermekten son anda kurtuldu.

Yiğit ailesi yaşadıkları korkuyu TRT Haber'e anlattı.

Yiğit ailesi saldırıları kimin yaptığını biliyor. Ancak tüm bunlara rağmen Alman polisi, delil yok bahanesiyle harekete geçmiyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk aile, ırkçı saldırı, almanya
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