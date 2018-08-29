Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı

3 yıl önce Almanya'nın Hernes şehrindeki evlerine taşınan Yiğit ailesi, aradan geçen 1 yılın ardından ırkçıların hedefi olmaya başladı. Aile, 2 yıldır evlerinde birçok ırkçı saldırıya maruz kaldı.

İslam düşmanı sözlü tacizler olarak başlayan saldırılar, giderek şiddetini artırdı. Irkçı bir saldırgan, Türk ailenin evininin önündeki aracı yaktı. Aile yanarak can vermekten son anda kurtuldu.

Yiğit ailesi yaşadıkları korkuyu TRT Haber'e anlattı.

Yiğit ailesi saldırıları kimin yaptığını biliyor. Ancak tüm bunlara rağmen Alman polisi, delil yok bahanesiyle harekete geçmiyor.

Kaynak: TRT Haber