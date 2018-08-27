İran, ABD'nin uyguladığı yaptırımların kaldırılması için ifade verdi

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava görülmeye başlandı.
Yaptırımların dava süresince dondurulması talep edildi
Hollanda'nın Lahey kentinde hakim karşısına çıkan İran tarafı, yaptırımların dava süresince dondurulmasını talep etti.
İran temsilcisi, hakime verdiği ifadede davanın yıllarca sürebileceğine dikkat çekti, bu durumun ülke aleyhine olduğunu belirtti.
ABD 8 Mayıs'ta anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları devreye sokmuştu.
İran, kararın 1955 yılında iki ülke arasında imzalanan dostluk anlaşmasına aykırı olduğu gerekçesiyle Lahey'e başvurmuştu.
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in (BM) en yüksek mahkemesi konumunda.
Kaynak: TRT Haber