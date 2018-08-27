Afganistan'da hava saldırısı: 8 Taliban militanı öldü

Afganistan polisi, Afganistan-Tacikistan sınırında 2 Tacik görevlinin silahlı kişiler tarafından öldürülmesinin ardından, Tahar vilayetine hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.
Açıklamada, hava saldırısını bir Rus veya Tacik savaş uçağının düzenlediği belirtildi.
Rusya yalanladı
Moskova ise iddiaları reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının saldırıda yer almadığını duyurdu.
Saldırıda 8 Taliban militanı öldü, 6 militan yaralandı.
Afganistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışmalar çok nadir yaşanıyor.
Kaynak: TRT Haber