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Dünya
AA 15.07.2023 22:40

Almanya'daki okullarda aşırı sağcı olaylarda artış

Almanya'nın doğusundaki Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerindeki okullarda, aşırı sağcı olaylarda artış olduğu bildirildi.

Almanya'daki okullarda aşırı sağcı olaylarda artış
[Fotoğraf: Getty]

Almanya'da sadece Brandenburg eyaletindeki okullarda, Hitler selamı verme, kitaplara gamalı haç çizme, ırkçı tehditler gibi olayların sayısının 100'e ulaştığı belirtildi. Thüringen'de 91, Mecklenburg-Vorpommern'de ise 48 aşırı sağcı olayın kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Geçen öğretim yılında, okullardaki aşırı sağcı olayların, Brandenburg'da 60, Thüringen'de 30 olduğuna, Mecklenburg-Vorpommern'de ise çok düşük bir rakamın gözlendiğine dikkat çekildi.

Diğer bazı eyaletlerin ise bu konuda istatistik tutmadıkları, sadece polis raporlarını baz aldıkları kaydedildi.

"Brandenburg eyaletindeki okullardaki olaylar bir alarm zilidir"

Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger, gazeteye yaptığı açıklamada, "Brandenburg eyaletindeki okullardaki olaylar bir alarm zilidir. Özgürlük, demokrasi, hoşgörü ve çoğulculuk, okullarda da olmak üzere toplumumuzun temel değerleridir. Bunlar, her yerde savunulmalıdır. Herkes buna katkıda bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin antisemitizm sorumlusu Felix Klein da "Okul bahçelerinde 'Seni Yahudi' kelimesi maalesef yaygın bir hakaret olarak kullanılıyor." sözlerini sarf etti.

Almanya'da okullardaki aşırı sağcı olaylarla ilgili tartışma, Brandenburg'da öğretmenlik yapan Laura Nickel ve Max Teske'nin, nisan ayında okullarında gamalı haç çizimleri ve Hitler selamları olduğunu bildirmelerinin ardından alevlenmişti.

Nickel ve Teske, devam eden tehditler nedeniyle okullarından ayrılma kararı almıştı.

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