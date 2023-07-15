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Dünya
AA 15.07.2023 22:35

BAE ve Hindistan'dan para transferinde rupi ve dirhem kullanma anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan, yurt dışı para transferinde dirhem ve rupi kullanılması konusunda anlaşma imzaladı.

BAE ve Hindistan'dan para transferinde rupi ve dirhem kullanma anlaşması
[Fotoğraf: Arşiv]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli İngilizce yayın yapan "The National" isimli internet sitesinde yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin huzurunda Merkez Bankası başkanlarının anlaşma imzaladığı belirtildi.

Bune göre "Yerel Para Birimi Kullanma Sistemi" oluşturularak, Hindistan rupisi ve BAE dirhemi karşılıklı para transferinde kullanılabilecek.

Haberde, "Anlaşma, tüm mevcut hesapların transferi ve izin verilen sermaye transferini kapsamaktadır." ifadesine yer verildi.

İki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının geçen yıl imzalandığı aktarılan haberde, bu anlaşmayla iki ülkenin gümrük vergilerinin azaltıldığı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında oluşturulan ortak komitenin yaptığı çalışmalar doğrultusunda, petrol dışındaki ticaret anlaşmasının 2030 itibarıyla 100 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Modi, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği BAE'de, Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmüştü.

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