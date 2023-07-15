New York Türkevi'nde 15 Temmuz için anma programı yapıldı

New York Başkonsolosluğunca düzenlenen programa Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile değişik sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Önal, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 7 yıl önce demokrasiye karşı kalkıştığı darbe girişiminin, halkın cesur direnişiyle karşılaştığını söyledi.

Önal, “Türkiye'de yıllardır FETÖ'den kaynaklanan terör tehdidini azaltmayı başardık ancak buna rağmen daha yapılacak çok şey var” diye konuştu.

FETÖ terör yapısının, birçok değişik kisve altında devlet yapılarına nüfuz etmeye çalıştığını belirten Büyükelçi Önal, “O halde bu vesileyle uluslararası toplumun her bir üyesine söylemek istediğim şey, bu terörist varlığın önlenmesinde bizimle dayanışma ve işbirliği içinde olmalarıdır çünkü bu sadece Türkiye’nin güvenlik ve istikrarına değil faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir tehdittir.” dedi.

"O gün sıradan vatandaşların kahramanlara dönüştüğü gündü”

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türk milletinin, demokratik değerlere sahip çıkma konusundaki sarsılmaz kararlılığını 15 Temmuz’da FETÖ darbe kalkışmasına karşı gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

“O gün sıradan vatandaşların kahramanlara dönüştüğü gündü. O gün şehit olanlara şimdi ‘Türkiye asrının kahramanları’ diyoruz.”

Reyhan, FETÖ örgütünün yaklaşık 160 ülkede değişik kuruluşlar altında varlığını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekerek “Birkaç yıl önce Türkiye'de yaşananlar, bu örgütün faaliyet gösterdikleri herhangi bir ülkede neler yapabileceğini hatırlatıyor.” ifadesini kullandı.

Programdan önce de 15 Temmuz günü canını veren 252 şehidin isim ve fotoğraflarının bulunduğu 12’ye 30 metre ebadında, 75 kilogram ağırlığındaki dev bir bayrak, Türkevi’nin 16. katındaki balkona asılarak dalgalandırıldı.