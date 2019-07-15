15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'ya firar eden FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç devam ediyor.

Türkiye, bugüne kadar Almanya'ya kaçan 54 FETÖ'cünün iadesini içeren dosyaları Alman makamlarına iletti.

O isimler arasında eski savcılar Zekeriya Öz ile Fikret Seçen de bulunuyor.

Ancak Alman makamları, iade taleplerine farklı gerekçelerle cevap vermedi.

15 Temmuz'da Kara Harp Okulundaki olayların kilit isimlerinden birinin iade dosyası ise bu hafta Almanya Dışişleri Bakanlığı'na iletilecek.

Böylece Alman makamlarına iletilen iade talepli dosya sayısı 55'e yükselecek.

Almanya'da olduğu tespit edilen FETÖ'cü eski askerin, ilk olarak geçici tutuklanması ardından da Türkiye'ye iadesi isteniyor.

Öte yandan Almanya'daki Türk makamlarının, 250'ye yakın FETÖ'cünün Türkiye'ye iade edilmesi için yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı, darbe girişiminden bu yana aralarında Almanya'nın da bulunduğu 94 ülkeden 570 FETÖ'cünün iadesini istedi.

23 ülkedeki 109 örgüt üyesi Türkiye'ye gönderildi.

Kaynak: TRT Haber