Hudeyde’den çekilme planı, Yemen’de hükümet güçleriyle Husiler arasında geçen Aralık’ta İsveç’te sağlanan ateşkes anlaşmasının önemli bir parçası.

Yemenli hükümet temsilcileriyle Husilerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler'e ait bir gemide biraraya geldi.

Hudeyde'den çekilme planını Birleşmiş Milletler temsilcilerinin de katılımıyla bir kez daha ele aldı.

Yemen hükümeti, Husileri çekilme işlemine hile karıştırmakla suçluyor.

Husilerin çekildikleri yerlerde kontrolü, bağlantılı oldukları güçlere bıraktığını savunuyor.

Ateşkes, Yemen’de on binlerce kişinin ölümüne yol açan iç savaşın sona erdirilmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: Reuters