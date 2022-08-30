İlk ve orta öğretim düzeyinde 11 milyon öğrencinin bulunduğu Almanya yeni eğitim öğretim yılına yine sancılı başladı. Ülkede yaklaşık 40 bin öğretmen açığı olduğu açıklandı.

Alman Öğretmenler Birliği, 16 eyaletin 11'inde başlayan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin ilk verileri açıkladı. Öğretmenler Birliğine göre Almanya'da en az 30 bin yaklaşık ise 40 bin öğretmen açığı bulunuyor.

Öğretmen açığına ilişkin yaklaşık rakamın sebebi ise aralarında Bavyera'nın olduğu 5 eyalette eğitim yılının henüz başlamaması.

Almanya'da düz okullarda ve meslek okullarında 800 binden fazla öğretmen var. Federal İstatistik Ofisine göre, her geçen yıl ise daha fazla öğretmen yarı zamanlı çalışmayı tercih ediyor.

Acil reform çağrısı

Almanya Eğitim ve Öğretim Derneği ise öğretmen sıkıntısının dramatik bir düzeye ulaştığını açıkladı. Derneğe göre 2035 yılına kadar Almanya'da yaklaşık 160 bin öğretmen açığı oluşabilir.

Her eğitim yılının başında ortaya konan bu tabloya rağmen yıllardır öğretmen eksikliği giderilemedi. Eğitim dernekleri gelinen bu noktada acil bir kez daha reform çağrısı yaptı.

Daha fazla öğretmenin işe alınması, ücretlerin düzenlenmesi, daha az mevcutlu sınıflar ve ders saatlerinin azaltılmasını talep etti.